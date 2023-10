Pauta concentrada realizada durante Curso de Mediação alcança 75% de acordos

O 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) alcançou 75% de acordos nas audiências realizadas durante a Pauta Concentrada, que marcou o encerramento de mais um Curso de Formação de Mediadores Judiciais de instituição conveniada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), supervisionado pela desembargadora Janete Vargas Simões. As sessões fazem parte da etapa prática do curso e aconteceram no início do mês.

Os processos foram encaminhados pela 2ª Vara de Família de Vila Velha e nas sessões foram tratados casos de guarda, partilha de bens, exoneração de alimentos, investigação de paternidade pós-morte e inventário.

Curso

O Curso de Formação de Mediadores Judiciais foi realizado com base na Resolução n° 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de capacitar futuras e futuros profissionais para atuar como mediadoras e mediadores judiciais junto ao Tribunal de Justiça, fortalecendo suas capacidades técnicas e aperfeiçoando o conhecimento dos Métodos Alternativos de Solução de Conflitos.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 16 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Equipe Nupemec | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: fauxels/pexels

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES