Pauta concentrada de processos cíveis e de família alcança 98% de acordos em Bom Jesus do Norte

A comunidade de Bom Jesus do Norte participou, na última semana, de uma ação de mediação, em que contou com o apoio do Judiciário para encontrar a melhor solução para os problemas que estão vivenciando. A iniciativa aconteceu de 12 a 16 de junho, no 5º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e alcançou 98% de acordos nas sessões realizadas.

Além disso, a pauta concentrada integrou a parte prática do curso de formação de mediação, oferecido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), com a participação de mediadoras e mediadores em formação. As atividades foram conduzidas pelas instrutoras Izabella Dalla e Maria de Fátima da Silva Almeida, e pelo instrutor Valdeci Cápua.

A ação ainda contou com a participação da juíza coordenadora do 5º Cejusc, Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé, e do quadro funcional do Fórum de Bom Jesus do Norte, composto pelas servidoras Cilene de Cássia Corrêa e Sueli Aparecida da Silva Vieira, pelo servidor Tadeu Teixeira Moraes, e estagiária Lorena Durante Viana; bem como da defensora pública Roseméia Fernandes Vieira e toda sua equipe.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 20 de junho de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Nupemec | [email protected]

Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES