Paulo Messina, pré-candidato no Rio,  é o entrevistado da live do Dia

Divulgação/O Dia Paulo Messina é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo MDB

Paulo Messina , pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo MDB, será a convidado desta quinta-feira (11) na série de lives que O DIA está promovendo de forma pioneira sobre as eleições municipais do Rio.

Leia também

Clarissa Garotinho diz em live que reabrirá restaurantes populares se for eleita

Pré-candidato no Rio, Paulo Rabello de Castro chama Crivella de “melancólico”

Hugo Leal, pré-candidato a prefeito do Rio, é o entrevistado na live do Dia

O encontro desta quinta-feira vai acontecer novamente às 15h e será conduzido pelo colunista político do DIA Sidney Rezende.

A live será transmitida ao vivo no perfil do Facebook e no canal do YouTube do jornal O Dia. A transmissão será simultânea nos dois canais.

Fique a vontade para interagir e mandar perguntas durante a live. Essa é a hora para esclarecer todas as dúvidas e votar de forma consciente. Somente com informação de qualidade e democracia caminhando lado a lado que se toma a melhor decisão nas urnas.