Paulo Gustavo evita cumprimentos nos bastidores do Prêmio Multishow

Reprodução Instagram Paulo Gustavo, intérprete de Dona Hermínia

Paulo Gustavo deu o que falar nos bastidores do ‘Prêmio Multishow de Música’, que aconteceu na última quarta-feira.

Atrás do palco tinham quatro camarins (Paulo Gustavo, Tatá Werneck, Iza e Lexa), todos ficavam no mesmo corredor. A ordem era ninguém circulando pelo corredor dos camarins, uma vez que o humorista estava muito temeroso por conta da Covid-19 e não queria contato com ninguém.

O ator evitou cumprimentos e uma das pouquíssimas pessoas a conseguir chegar perto dele foi o rapaz que o abanava por conta do calor. Pode parecer exagero a postura do Paulo Gusttavo, mas está corretíssima, ainda mais se tratando de quem tem duas crianças pequenas em casa e que dependem do papai saudável para cuidar delas.