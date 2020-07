Paulo Guedes fará teste de Covid-19 após encontros com Bolsonaro

Marcos Corrêa / PR Guedes realizou teste na última semana e terá de esperar quatro dias para gerar novo diagnóstico





O ministro da Economia, Paulo Guedes , entrará na lista de ministros a realizar testes de Covid-19 após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmar que contraiu a doença . A pasta afirmou em nota que, até agora, Guedes não apresentou sintomas.





Guedes se encontrou com Bolsonaro pela última vez na tarde de ontem (6) no Palácio do Planalto. Ele também esteve em um encontro na última sexta-feira, acompanhado de Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Paulo Skaf.

Skaf afirmou hoje que também realizará o teste e vai aguardar o resultado em isolamento social .

Guedes chegou a realizar teste para o novo coronavírus na última semana, mas deu negativo. Agora, ele deve aguardar mais quatro dias para realizar um novo teste.