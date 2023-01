Paulo Fundão é reconduzido na presidência da Câmara por mais dois anos

São Mateus – “Aqui é e sempre será a casa do povo, enquanto eu for presidente. A democracia reina, e reinará, sendo todos devidamente respeitados, mesmo aqueles que pensam de forma divergente”. Com esse foco, e pautado no diálogo permanente com as demais autoridades e a sociedade mateense, o vereador Paulo Fundão tomou posse para mais um mandato na Presidência da Câmara Municipal de São Mateus. Com ele, foram também reconduzidos os vereadores Kacio Mendes, na Vice-Presidência, e Ciety Cerqueira, na 1ª Secretaria. A novidade nesta Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 é a posse do vereador Gilton Gomes como segundo-secretário, representando o bloco da minoria.

Com a condução inicial do vereador Delermano Suim, na presidência ad hoc, a sessão solene de posse ocorreu na noite de segunda-feira, primeiro dia útil do ano, no Palácio Legislativo Matheus Cunha Fundão, no centro da Cidade, reunindo também o deputado estadual eleito Lucas Scaramussa, os vereadores barrenses André Claudino Alves e Werks Luiz Boa, e o assessor Arthur Santos (representante do governador Renato Casagrande), além de ex-vereadores mateenses, lideranças religiosas e comunitárias e a população em geral. A nova Mesa Diretora foi eleita por 10 votos a 1, em votação realizada em junho de 2022.

“O momento é especial e desafiador para o nosso Município. Especial porque em 2023 temos a obrigação de entregar à sociedade inúmeras obras, em face da estabilidade política que este parlamento concedeu nestes dois anos e que gerou um superávit financeiro de mais de 100 milhões de reais. Desafiador porque temos a responsabilidade de resolver, de uma vez por todas, a questão do saneamento básico, mormente da água de nossa Cidade, o que é cobrado por todos, e em especial pelo nosso governador Renato Casagrande” – disse Paulo Fundão, em emocionado discurso de posse.

Ao público presente, e também aos que acompanharam a sessão solene pelas redes sociais da Câmara Municipal, ou pela transmissão simultânea na TV SIM e no portal TC Online, Paulo Fundão lembrou que paga um preço alto por primar pela harmonia e também pela independência entre os poderes Legislativo e Executivo, sendo alvo frequente de ataques covardes e doentios de propagadores de notícias falsas (fake news).

“As competências constitucionais devem ser exercidas com independência, e não com uma falsa harmonia travestida de condescendência, ou até mesmo subserviência. Afinal, os poderes Legislativo e Executivo devem ter um projeto, um pacto democrático e republicano, de felicidade e de solidariedade pelo Município, cientes de que não há democracia sem política. Mas jamais nenhum dos dois tem que ser condescendente com nada e ninguém, bem como não deve ser usado para vendeta” – completou.

HOMENAGENS

Aos colegas parlamentares, e também aos servidores do Legislativo, Paulo Fundão transferiu as homenagens que reconhecia pela recondução à Presidência da Câmara de São Mateus. Sensibilizado, recordou que, 23 anos após o falecimento do pai, chegou ao Parlamento, e está tendo a honra de entrar para a história como o primeiro presidente filho de um ex-presidente em São Mateus.

Paulo Fundão reiterou que a postura responsável da Câmara contribuiu decisivamente para que o Município tivesse arrecadações acima do previsto em 2021 (R$ 40 milhões) e 2022 (quase R$ 70 milhões), “muito dinheiro para fazer investimentos, e fazer canteiros de obras”.

O presidente da Câmara ainda destacou que, no primeiro mandato à frente da Mesa Diretora, foi possível democratizar o acesso da população, representada por instituições diversas, como OAB, Rotary Club, Acorda Guriri, MPA, Conselho de Pastores, Caritas, Ifes e Ceunes, associações comunitárias e rurais, entre outras. Paulo Fundão citou ainda a participação de deputados estaduais e federais, senador e até do governador Renato Casagrande, em eventos da Câmara de São Mateus, além de prefeitos e vereadores de outros municípios.

No âmbito interno, comemorou a transferência da sede do Parlamento para dois prédios no centro da Cidade. E ainda destacou a realização de uma reforma administrativa jamais vista, com concurso público prestes a ser realizado neste início de ano, além da concessão de auxílio-alimentação aos servidores.

“Tenham certeza que eu não caminho sozinho”, concluiu, agradecendo o apoio e a lealdade dos colegas integrantes da Mesa Diretora e os demais vereadores.