Paulo Betti se desculpa após comparar Weverton, do Palmeiras, com goleiro Bruno

Após a conquista do título da Copa Libertadores da América , no último sábado (27), o goleiro Weverton, do Palmeiras , agradeceu a Deus em entrevista transmitida ao vivo. O discurso religioso (veja abaixo) foi criticado pelo ator Paulo Betti, que comparou o palmeirense ao goleiro Bruno , ex-Flamengo e condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

“O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil”, tuitou o ator, que apagou o post após a repercussão negativa do comentário, que se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social.

Ao GLOBO, Paulo Betti diz que se arrepende pela publicação na rede social. Em entrevista ao Uol, Weverton ressaltou que “não tem rancor” e que já perdoou o ator. “Ele sabe que errou, mas eu desculpo e perdoo, sem problema nenhum”, afirmou o goleiro.

“Errei, fiz um post infeliz, impensado. Mas que bom que ele me desculpou. Acho o Weverton um grande goleiro, e fiquei muito feliz em saber que ele me perdoou. Ele teve uma grandeza aí. Agora é bola pra frente”, frisa Betti. “Fui infeliz por misturar religião, política e futebol. São coisas distintas, e que não dá para misturar”, diz.

Alvo de ataques promovidos por bolsonaristas e palmeirenses, Betti diz que tem respondido a todas as pessoas que o abordam, por meio de mensagens e comentários nas redes sociais, para falar sobre o assunto.

“Quase todo mundo me entende: 95% das pessoas que começam me desancando no Instagram depois entende meu pedido de desculpas. Reconheço que errei. Claro que sei que não fui correto. A intenção não era ofender ninguém, mas no Twitter é assim: você acaba postando o que não era para postar. E tudo é uma questão de aprendizado. Nunca é tarde para crescer”, diz Paulo Betti, que fechou a conta no Twitter temporariamente.