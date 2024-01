Paulistão terá abertura especial neste sábado e novo horário nobre aos domingos

Por Cleiton Túlio | Agência Esporte

O clima de festa toma conta do estado de São Paulo neste fim de semana com o início do Paulistão, o campeonato estadual mais tradicional do Brasil. A edição de 2023 promete trazer toda a emoção e rivalidade característica do torneio, começando neste sábado (20), com um total de quatro partidas sendo transmitidas ao vivo e um evento de abertura que promete ser memorável na cidade de Ribeirão Preto.

A Arena Nicnet, palco do estádio Santa Cruz, será o cenário do confronto inaugural entre Botafogo e Santos, marcado para as 18h. A partida, além de simbolizar o início da competição, será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube e no serviço de streaming Paulistão Play, permitindo que aficionados por futebol de todo o país acompanhem o desenrolar deste embate.

Antecedendo este grande jogo, às 17h15, o Red Bull Bragantino recebe o Água Santa em Bragança Paulista, em uma partida que será transmitida pela TNT, HBO Max e também pelo Paulistão Play. Esta partida é uma oportunidade para os times mostrarem suas primeiras cartadas no campeonato.

Já às 20h, o São Paulo faz sua estreia no palco do MorumBIS, enfrentando o Santo André em um jogo que também será disponibilizado ao vivo pela TNT e HBO Max, destacando-se como um dos principais eventos da primeira rodada.

Para encerrar o dia com chave de ouro, a Ponte Preta confrontará o Mirassol em Campinas, com transmissão ao vivo pela CazéTV e no Paulistão Play, garantindo que o primeiro dia do Paulistão Sicredi seja repleto de futebol de qualidade.

Domingo de Futebol em Horário Nobre

A Record TV, buscando inovar na programação esportiva, estreia o novo horário nobre do futebol aos domingos, proporcionando aos telespectadores a chance de terminar o fim de semana com grandes jogos. Às 18h, Corinthians e Guarani trazem a tradição do futebol paulista para a NeoQuímica Arena, com transmissão ao vivo tanto pela emissora quanto pelo Paulistão Play.

O horário das 16h será marcado pela estreia do atual bicampeão paulista, Palmeiras, que joga contra o Novorizontino fora de casa. A partida será transmitida pela CazéTV e pelo Paulistão Play, prometendo ser um dos grandes destaques do domingo.

Simultaneamente, às 16h, o São Bernardo enfrentará o Ituano em São Bernardo do Campo, uma partida que os torcedores poderão acompanhar ao vivo pelo Paulistão Play.

E para finalizar a primeira rodada, Inter de Limeira e Portuguesa se enfrentam em Limeira, às 18h, também com transmissão ao vivo pela CazéTV e no Paulistão Play.

O Paulistão Sicredi deste ano traz a promessa de jogos intensos e disputas acirradas, alimentando as paixões dos torcedores e mantendo viva a tradição do futebol estadual. Com cobertura ampla e acessível, os fãs do esporte terão todos os motivos para não perder nenhum lance. Fique ligado e vivencie cada momento deste campeonato que é pura paixão nacional!

