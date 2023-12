Reprodução/Divulgação Paula Rondon lança nova coleção de roupa em parceria com Enjoei que promove sustentabilidade





A estilista Paula Rondon se uniu com a empresa de itens second hand e lançou uma nova coleção de roupas especial, apostando na sustentabilidade e no upcycling para reaproveitar roupas do dia a dia como leggings, jeans e camisetas, que seriam descartadas, e transformá-las em novos vestidos, camisas, shorts e tops. O lançamento acontece em 6 de dezembro, na plataforma do Enjoei, e reúne 30 peças exclusivas.

“Eu sempre crio minhas peças do zero e esta foi a minha primeira experiência com upcycling. Foi muito interessante desenvolver novas roupas trabalhando com tecidos e formas que já existiam. Assim como o slow fashion, o upcycling também é um caminho muito importante para um consumo mais consciente. O convite com o Enjoei foi um presente.”, declara Paula Rondon.

A plataforma, que já traz um olhar para a moda a partir de uma curadoria refinada de itens, celebra a novidade. “A gente acompanha e admira o trabalho da Paula há tempos. Dar nova vida a peças que até então estavam em desuso é a ideia central das duas marcas, então é uma parceria que faz todo sentido e estamos muito felizes com o resultado. É um movimento inteligente realizado com muito capricho e beleza, tudo o que o Enjoei acredita”, comenta Beta Balbi, brand manager do Enjoei.

A nova coleção reforça o entusiasmo do Enjoei em se juntar com uma marca feminina e independente, trazendo destaque ao mercado de moda nacional e autoral. As peças já estão disponíveis para venda no Enjoei.

Fonte: Mulher