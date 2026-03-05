Entretenimento
Paula Fernandes posa de topless em Fernando de Noronha: ‘Tira o chapéu’
A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (5), uma sequência de fotos durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nos registros publicados nas redes sociais, a artista aparece curtindo a paisagem da ilha e posando de topless na praia.
Em uma das imagens, Paula cobre os seios apenas com um chapéu, detalhe que rapidamente virou assunto entre os fãs nos comentários da publicação. O cenário paradisíaco e o estilo descontraído das fotos também renderam elogios à cantora.
Nos comentários, admiradores brincaram com o acessório usado pela artista. “Tira o chapéu”, escreveu um seguidor. Em outra foto do álbum, Paula aparece segurando o chapéu em outra parte do corpo, mantendo o clima leve e divertido da publicação.
Casagrande e Ricardo vistoriam obra do Expresso GV e confirmam novas estações do Aquaviário
O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 62 milhões para ampliar e qualificar a mobilidade urbana em Cariacica, Vila...
DHPP prende suspeito de tráfico de drogas em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícias Civil e Militar prendem jovem com drogas durante cumprimento de mandado em Jaguaré
Nessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar...
PF faz operação contra crimes eleitorais em Mato Grosso
Sinop/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), em Sorriso/MT, a terceira fase da operação Rustius, tendo como alvo agente...
PF combate captação irregular de investimentos em Natal
Natal/RN. A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Promessa Vazia, com o objetivo de apurar a atuação de...
PF realiza operação contra contrabando de fósseis no Ceará
Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Raptor Legacy, voltada à repressão do contrabando internacional...
Senado aprova acordo que cria mercado de 718 milhões de consumidores
O Congresso Nacional concluiu a aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, encerrando um processo de...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Mulheres são protagonistas na programação de março na TVE e na Espírito Santo FM 89.1
A promoção da igualdade de gênero é uma preocupação constante da Fundação Carmélia e, no Mês Internacional da Mulher, a...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
PCES flagra furto de energia em farmácia de Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic) realizou uma operação nessa terça-feira...
DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025
Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra
Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
ENTRETENIMENTO
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune
A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
POLÍTICA
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Proposta veda foliões a menos de 100 metros de igrejas
O Projeto de Lei (PL) 49/2026, apresentado pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), veda a realização de festejos de Carnaval...
Matéria estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
