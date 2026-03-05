Paula Fernandes posa de topless em Fernando de Noronha: ‘Tira o chapéu’

A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (5), uma sequência de fotos durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nos registros publicados nas redes sociais, a artista aparece curtindo a paisagem da ilha e posando de topless na praia.

Em uma das imagens, Paula cobre os seios apenas com um chapéu, detalhe que rapidamente virou assunto entre os fãs nos comentários da publicação. O cenário paradisíaco e o estilo descontraído das fotos também renderam elogios à cantora.

Nos comentários, admiradores brincaram com o acessório usado pela artista. “Tira o chapéu”, escreveu um seguidor. Em outra foto do álbum, Paula aparece segurando o chapéu em outra parte do corpo, mantendo o clima leve e divertido da publicação.