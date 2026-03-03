Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’

Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso em Fernando de Noronha. A cantora sertaneja apareceu caminhando pelas praias da ilha e aproveitando o cenário paradisíaco para relaxar e alongar o corpo.

Depois da caminhada à beira-mar, a artista também surgiu descansando em um balanço com vista privilegiada para o mar azul da região. Para o passeio, ela apostou em um biquíni colorido, canga verde e óculos de sol, compondo um look leve e praiano.

Na legenda, a intérprete do hit Pássaro de Fogo fez uma reflexão: “Encarando o presente, sonhando com um futuro diferente e desapegando das minhas pegadas que o mar já lavou.” A publicação recebeu elogios dos fãs, que exaltaram a beleza da cantora e a energia do local escolhido para o descanso. Confira: