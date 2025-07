Paula Amorim enfrenta terceira perda gestacional e desabafa sobre luto: ‘Dor’

Paula Amorim, ex-BBB e campeã de No Limite, e o marido Breno Simões passaram por uma nova perda gestacional a terceira do casal (considerando um aborto espontâneo em março de 2024, outro em março de 2025 e agora essa mais recente) e ela desabafou sobre o luto nas redes sociais.

A influenciadora contou em vídeo nos Stories que precisava falar sobre esse momento delicado, aproveitando o marco do Dia das Mães. Segundo Paula, em março deste ano, engravidou logo no primeiro mês de tentativa, mas na segundo ultrassom descobriram que “o coraçãozinho já não estava mais batendo”. Ela destacou que, dessa vez, foi acolhida pela equipe médica e conseguiu lidar melhor com o momento, embora a dor fosse “silenciosa, mas intensa, envolve muitas questões hormonais e bagunça tudo”, fazendo-a chorar incontrolavelmente.

Ela reforçou que, após a primeira perda em 2024, o casal fez uma pausa para cuidar da saúde e do estilo de vida, retomou o tratamento em 2025, mas infelizmente vivenciou nova frustração no mesmo mês do ocorrido anteriormente.