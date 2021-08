The Music Journal Brazil Paul McCartney toma vacina contra o coronavírus: “Seja legal”

O ex-beatle Paul McCartne y publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (2) o momento em que tomava a vacina contra o novo coronavírus.

Na foto, compartilhada no Instagram, McCartney aparece com as mangas levantadas, vestido com uma touca e utilizando máscara, enquanto recebia o imunizante.

“Seja legal, tome vacina”, legendou o registro fotográfico.

Confira: