Patrulha Rural do 11° Batalhão apreende motocicleta clonada em Barra de São Francisco

Na tarde desta quarta-feira (03), a equipe da Patrulha Rural de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, apreendeu uma motocicleta com indicações de clonagem.

Durante patrulhamento dos policiais, na Rodovia ES 220, eles abordaram uma motocicleta Honda CG 160 TITAN EX e verificaram que a tarjeta do veículo era do município de Vila Velha. O condutor apresentou aos militares a CNH e o CRLV da motocicleta, porém com sinais de que indicavam ser falsos.

Ao realizar uma vistoria no número do motor, foi possível identificar que ele havia sido raspado e remarcado. O número do chassi também não era padrão.

Os militares fizeram contato com o proprietário que constava no documento da motocicleta e ele informou que está com sua moto em sua residência, na cidade de Vila Velha, confirmando assim que o veiculo abordado se tratava de um clone.

A motocicleta apreendida e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Barra de São Francisco.

