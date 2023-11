Patrulha Maria da Penha participa do encerramento da campanha Outubro Rosa em Itapemirim

Nessa ça-feira (31), policiais militares da Patrulha Maria da Penha da 9ª Cia Ind. participaram do encerramento da campanha “Outubro Rosa” na unidade de saúde do Gomes, em Itapemirim.

Os policiais tiveram a oportunidade de orientar as mulheres da comunidade sobre a importância de compreenderem as consequências da violência éstica e familiar contra a mulher, quais os canais de ajuda que a vítima pode procurar, além dos procedimentos que ela deve adotar ao sofrer violência.

No encerramento, as participantes puderam compreender as funções da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar no contexto da violência contra a mulher.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES