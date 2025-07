Patrulha Escolar do 10º BPM promove palestra sobre bullying para estudantes do ensino fundamental

Na última quinta-feira (24), a Patrulha Escolar do 10º Batalhão da Polícia Militar, composta pelo 3º Sargento Paulo e pelo Soldado Herkson, promoveu uma palestra educativa com o tema “Bullying”, na Escola Municipal Dalzira Meriguetti Merisio. A ação reuniu cerca de 70 crianças do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que participaram ativamente da atividade.

Durante a palestra, os policiais abordaram conceitos fundamentais sobre o bullying, destacando suas consequências, formas de prevenção e a importância da denúncia. De forma lúdica e interativa, os militares incentivaram os estudantes a adotarem atitudes de respeito e empatia no ambiente escolar.

O Comandante do 10º Batalhão, Tenente-Coronel Carlos Jose Lourencini Palaoro, destacou a relevância da iniciativa:

“A presença da Polícia Militar nas escolas vai além da segurança. Através de ações como essa, promovemos cidadania, fortalecemos laços com a comunidade escolar e contribuímos para a formação de crianças mais conscientes e responsáveis.”

A palestra integra o calendário de ações da Patrulha Escolar do 10º BPM, que atua preventivamente nas instituições de ensino, levando informação e promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

