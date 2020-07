Patrulha Canina invade estacionamento de casa de show preferida de artistas

Divulgação Patrulha Canina





Com essa “nova realidade” do drive-in, quem se deu bem foi a Patrulha Canina, que faz enorme sucesso entre as crianças que não desgrudam os olhos dos canais a cabo. A atração, com viés educativo, é uma série animada de ação e aventura, que envolve o conceito de cidadania ao mostrar o trabalho de seis filhotes heroicos, que atuam em equipe para proteger a comunidade, resolvendo problemas e desafios. A partir do próximo dia 31, em curta temporada, eles darão as caras no Super Cine Espaço das Américas, no estacionamento da casa de show Espaço das Américas, palco de grandes nomes do sertanejo, da MPB e do humor, entre outros segmentos, e que fica na zona oeste de São Paulo. Detalhe: com a exibição inédita do filme “Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade”, licenciado pela Nickelodeon. De acordo com a assessoria, serão 150 carros por sessão e até quatro pessoas por veículo.

Em “Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade”, os famosos personagens do universo infantil se unem para viabilizar um grande campeonato de corrida na Baía da Aventura. A nova saga reedita o boom do último ano, quando “Patrulha Canina: Super Filhotes” ganhou as telonas. Durante os dias de evento, o Super Cine Espaço das Américas receberá os fãs de Chase, Marshall, Rocky, Skye, Rubble e Zuma. Na lista de convidados da pré-estreia? Muitos vips e estrelados, é claro! “É mais uma incrível oportunidade para impactar as famílias por meio dos nossos conteúdos. Uma experiência única de entretenimento em um ambiente lúdico e seguro”, destacou Lara Mascarenhas, diretora de marketing da Nickelodeon.