Patrícia Zanlorenci: As mulheres no setor matcon

As mulheres no setor matcon

A desigualdade de cargos e salários entre homens e mulheres no Brasil é uma realidade sabida, mas que vem sendo, pouco a pouco, transformada pela atuação impactante das mulheres em diversos setores. Um grande exemplo disso é a ascensão delas no varejo de material de construção. Conhecido como um mercado predominantemente masculino, o setor matcon apresenta grande evolução quando o assunto é integrar mulheres em sua operação, das fábricas aos pontos de venda. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, 24 milhões de mulheres estavam à frente de negócios próprios no Brasil em 2021. Esse número chegava a, no máximo, 8 milhões em 2014. O protagonismo feminino não é mais apenas uma discussão, mas uma realidade que felizmente estamos vendo acontecer nas empresas. Durante o Fórum de Mulheres no Matcon, destaque da FEICON 2022 – a feira sobre construção civil mais importante da América Latina –, foi apresentada a pesquisa “Mulheres da Construção: Desafios e Oportunidades”, promovida pelo Movimento Mulheres na Construção. Os resultados demonstram que as mulheres estão ganhando mais espaço e reconhecimento no setor de construção civil. Das entrevistadas, 78% relataram mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional possibilitadas pelo mercado. O aumento da presença feminina nos pontos de venda, por exemplo, tem tornado as lojas de materiais de construção espaços mais diversos e com um atendimento mais humanizado. Isso porque as mulheres são consideradas profissionais mais cuidadosas e atentas aos detalhes, além de terem um alto nível de produtividade devido ao chamado multitasking. Falando de um contexto social, as mulheres têm buscado independência, tanto financeira quanto emocional. Inclusive muitas estão tomando a frente das obras e reformas da sua casa. Para elas, é um grande conforto encontrar outras mulheres no mercado de construção civil que possam atendê-las da melhor forma possível justamente por existir grande identificação. Ainda assim, é nítido que não podemos parar: ainda que nos serviços de arquitetura o percentual de profissionais mulheres atuando tenha um índice de 42,2% das ocupações, as áreas de construção civil, indústria e comércio do setor matcon precisam melhorar essa realidade, já que possuem um percentual de 10,2%, 19,2% e 24,7% respectivamente. É certo que ainda há um longo caminho a ser trilhado, mas ver que ele já existe e tem se construído um pouco mais todos os dias é extremamente gratificante para mulheres que desejam ser protagonistas, inclusive no setor matcon.

Fonte: Mulher