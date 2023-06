Patricia Y. Agopian: Estratégias para desenvolver líderes na empresa

FreePik Desenvolvimento de liderança: Estratégias eficazes para identificar e desenvolver líderes dentro da organização

A liderança tem um papel importante no desenvolvimento de equipes e na entrega de bons resultados. Não à toa, uma pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work apontou que a prioridade número um para este ano, dentro da área de gestão de pessoas, é o desenvolvimento de lideranças. O assunto foi destacado como o mais relevante por 42,6% dos entrevistados. Ser um líder eficiente envolve a capacidade de inspirar, motivar e guiar o time em direção a objetivos comuns. No entanto, liderar não é tarefa fácil. E desenvolver bons líderes é ainda maisdesafiador.

Primeiro, é necessário detectar quem tem potencial para assumir um cargo de liderança. E como se faz isso? Os gestores precisam observar o time e identificar quem se posiciona nas reuniões, quem possui bom relacionamento interpessoal, quem incrementa as soluções parafazer parte delas, quem tem o olhar paraempresa e não apenas para o seu benefício pessoal, como esse profissional lidacom os erros; afinal de contas nem todos sabem reconhecer seus erros e conviver bem com as frustrações, por isso é importante saber lidar, não só com adiversidade de pessoas, mais também com a diversidade de resultados.

Para ser um líder, o profissional precisa querer. Parece uma frase óbvia, mas não é. Eu mesma já cometi oequívoco de treinar um profissional, que identifiquei características, atitudes e comportamentos de líder e no meio do processo descobri que essa pessoa não tinha vontade de liderar, queira seguir a carreira de especialista. Por isso, tem que perguntar antes de começar a desenvolver. A pessoa pode ter potencial, mas pode não querer se tonar um executivo. Até porque desenvolver a habilidadede liderança é desconfortável e desafiante. É uma transformação de dentro pra fora. Vale ressaltar que as empresas têm que suportar esse desenvolvimento. E suportar não é se responsabilizar pela pessoa, é dar as ferramentas, aconsciência, os caminhos.

Liderança é uma habilidade e toda habilidade pode ser aprendida. O papel de um líder, antes de qualquer coisa, é ter ou desenvolver a habilidade de lidar com pessoas; o líder precisa entregarresultado através das pessoas. A boa liderança cria um ambiente de trabalho positivo, onde os colaboradores se sintam valorizados, engajados e confiantespara explorar todo o seu potencial. Uma área de trabalho segura propicia novasideais, é um terreno fértil para inovação; que passa por tentativa e erro, por isso o bom líder precisa reconhecer os erros não intencionais e entender que isso faz parte do processo de inovação. Percebe como tudo está na mão do líder?

O bom líder é aquele que tem capacidade de ouvir ideias que são diferentes das suas, de interagir e se fazer entender em uma reunião com diferentes pessoas e áreas; é aquele que não apenas impulsiona sua equipe, mas também contribui para o desenvolvimento de futuros líderes, criando um legado de sucesso. Um estudo realizado pela Gap International mostra que 85% dos executivos dizem que maximizar os talentos da empresa é muito importante e 83% dizem que empoderar os colaboradores é essencial para o sucesso. Ao mesmo tempo, menos da metade afirmaram que investirão no desenvolvimento de lideranças nos próximos 12 meses e somente 37% acreditam que seu time pode teralto desempenho.

Não há receita de bolo para asempresas trabalharem a liderança, mas algumas ações importam mais que outras quando trata-se do desenvolvimento de líderes. Por exemplo, focar nocomportamento e entender o que precisa ser transformado nesse profissional, garantir a aplicabilidade e medir o resultado dos programas implantados, sairdo projeto piloto e fazer com o programa de desenvolvimento chegue a liderançade toda a companhia, usar sistema de reconhecimento para engajar a mudança ereforçá-la. Além disso, estimular o profissional para que saia da sua zona deconforto e assim desenvolver novas competências. Vale destacar que a mentoria também é uma excelente estratégia para desenvolver a liderança, ela traz benefícios para o mentorado e para a empresa, quando é aplicada corretamente.

As empresas que investem na formaçãode novos líderes, são empresas de mais sucesso. Quanto mais engajados forem oslíderes e a equipe, melhor será a entrega. Mas, vale ressaltar que a boa liderança não se resume apenas em entregar bons resultados, o líder, hoje, precisa cuidar da sua equipe, estar atento a diversidade e inclusão e a saúde mental da equipe.

