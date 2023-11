Patricia Travassos, da Prosa Press, faz da inovação o seu roteiro

Divulgação Patricia Travassos comanda a produtora Prosa Press

Fundada em 2012 pela jornalista Patricia Travassos, a Prosa Press nasceu com o propósito de contar histórias por meio de narrativas envolventes e que tivessem a inovação como pilar centralizador.

O primeiro projeto desenvolvido pela produtora foi o reality Mães S/A, veiculado no Fantástico, da Rede Globo. O sucesso foi tão grande que, de lá para cá, Patricia precisou se dedicar integralmente à produtora. Com um olhar humanizado sobre o impacto transformador da tecnologia na vida das pessoas, Patricia tem realizado uma pesquisa viva sobre o tema e registrado esses resultados em uma série de produções autorais da Prosa Press. “Foi o turning point da produtora essa co-produção com o Fantástico. Minha ideia, desde que fundei a Prosa, era fazer projetos de que eu gostasse muito”, diz a jornalista que teve passagens pela Band, TV Cultura e SBT.

Ela sempre teve esse olhar para o comportamento, e a série abriu outras portas no Globoplay, na GNT. Em 2015, seu irmão virou seu sócio e trouxe a profissionalização para a produtora. “Eu estava grávida, com um projeto grande, achava que não precisava de ajuda. Mas ele fez um plano de negócio, trouxe um olhar de fora, organizou a gestão. Não sou sozinha”, explica.

Patricia decidiu então que era hora de se posicionar, se diferenciar, e optou pelo caminho da inovação. “Fiz cursos livres, de formação em futurismo, gestão de inovação, fui me especializar. Enquanto minha filha crescia, eu questionava qual o nosso papel nesse mundo em transformação, como manter os valores humanos, como tirar o melhor proveito da tecnologia, ela que nos serve, e não ser escravo dela”, diz a produtora.

Sua empresa tem dois braços, um que atende vídeos corporativos e outro de criação de projetos autorais. Essas obras autorais investigam o impacto das novas tecnologias no comportamento das pessoas, nas relações humanas e nas decisões que tomamos em todas as fases da vida. A profissional já dirigiu os documentários “Inspira” (2022), “Educação presente para o futuro” (2022), “Inovar é um parto” (2022) e “Ecossistemas de Inovação” (2023). Neste ano, lançou também a plataforma Inovar é um Parto, cujo objetivo é contar a história e os desafios de mulheres empreendedoras. As obras são disponibilizadas no YouTube e por vezes negociadas para exibição em streaming. O “Ecossistemas de Inovação” terá uma apresentação no Cinemark do Shopping Villa-Lobos, no dia 30 de novembro, seguido de debate.

