Patrícia Holderbaum recebe o ex-gremista Barcos em sua clínica dermatológica

Divulgação Patrícia Holderbaum e Hernán Barcos





Queridinha de muitos influencers e famosos, a médica dermatologista Patrícia Holderbaum não escondeu a alegria ao receber em sua clínica homônima, localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, o atacante argentino Hernán Barcos, o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio . Para quem ainda não sabe, o futebolista de 36 anos, com passagens anteriores por Palmeiras , Cruzeiro e Bashundhara Kings, de Bangladesh, foi anunciado no dia 3 de novembro como o novo reforço do Messina, time do campeonato italiano.

“Hoje recebemos o jogador Barcos para um tratamento de fortalecimento e definição muscular no Emsculpt. A combinação dos treinos regulares com a máquina dá um resultado muito eficaz tanto em atletas profissionais quanto em pessoas comprometidas em melhorar seu corpo e sua performance. Mais uma vez, obrigada pela confiança e simpatia, Barcos. Esperamos você mais vezes por aqui”, escreveu a doutora na legenda de uma imagem em que aparece ao lado do “El Pirata” segurando uma camisa do clube de futebol porto-alegrense autografada.