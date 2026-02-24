Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’

Patrícia Abravanel, de 48 anos, aproveitou dias de descanso ao lado da família e compartilhou registros de um passeio de lancha pela costa brasileira. De biquíni, a apresentadora apareceu ao lado da mãe, Iris Abravanel, e do marido, Fábio Faria.

O encontro reuniu ainda as irmãs Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel, filhas de Iris com Silvio Santos. As herdeiras mais velhas do comunicador, Cintia e Silvia, não participaram da viagem.

Além das irmãs, genros e netos marcaram presença. Patrícia mostrou momentos ao lado dos filhos, Pedro, Jane e Senor, e celebrou o clima de união. “Casa cheia, risadas e muito amor. Atmosfera que renova a vida”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.