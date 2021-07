Patrão confessa à polícia que matou funcionário em legítima defesa em São Mateus

O patrão suspeito de matar um funcionário com uma paulada na cabeça em São Mateus, Norte do Espírito Santo, se apresentou à polícia com seu advogado, confessou o crime, alegando legítima defesa, e foi liberado. Segundo informações da Polícia Civil, o não encarceramento ocorreu porque o suspeito não estava em situação flagrancial e por estar contribuindo com as investigações.