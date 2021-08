Paternidade além dos estereótipos

Acorda o filho. Prepara o café da manhã. Arruma a lancheira da escola. Dá banho. Coloca o uniforme. Leva para a escola. Dá outro banho. Oferece o jantar. Limita quantidade de açúcar. Pergunta como foi o dia. Uma história antes de dormir. Um beijo. Um carinho. Para tudo se repetir no dia seguinte. Vida de mãe? Sim, mas de pai também.

A descrição acima é o retrato dos dias em que Augusto Vespernann fica com o filho Arthur, de 4 anos. Augusto, que compartilha a guarda com a ex-esposa, sente-se culpado por não conseguir ter mais tempo com o Arthur. “Ter o tempo com ele reduzido tem sido difícil”, pontua.

Segundo a psicóloga Mariana Monteiro, o importante é que o tempo com a criança seja de qualidade. “Não adianta o pai passar o dia inteiro com o filho enquanto está no celular, distraído. É preciso realmente estar com a criança, brincar com ela no chão, dar banho, vestir, dar comida, ajudar no dever de casa, perguntar sobre o dia, conhecer os amiguinhos”.

Augusto faz exatamente isso e curte cada minuto com Arthur. “Sempre quis ter um filho e sempre imaginei que ele seria meu melhor amigo”, conta.



Quando o Arthur chegou, Augusto dividiu com a então esposa as mamadas noturnas meio a meio. “Como a mãe do Arthur não teve leite, eu dava metade das mamadeiras. Dormia duas horas por noite e ia trabalhar no dia seguinte. Até os seis meses, eu dei todos os banhos”, conta.

Rompendo estereótipos

Rafael Catão sempre quis ser pai. O sonho começou a ser realizado com a chegada da Manuela Bahia Rodrigues, de 9 anos, filha da ex-esposa. “Foi com a Manu que aprendi os traquejos da paternidade. Convivo com ela desde que tinha 3 anos e sigo sendo sua figura paterna”. Quando Santiago nasceu, há 3 anos, Rafael já era um pai experiente. Ele participa de todas as atividades da vida do filho. “Gostamos de passear na Pedra da Cebola, na Praia de Camburi e na Fazendinha. Priorizo as atividades ao ar livre”. Rafael divide com a ex-esposa a guarda de Rian.

Para Catão, os estereótipos sociais prejudicam a relação entre pai e filho e sobrecarregam as mulheres. “É preciso repensar o contexto de masculinidade que coloca a primazia dos cuidados das crianças com as mulheres. Há um padrão imposto de ideal de família. É preciso romper com o papel de mãe cuidadora e de pai provedor. Romper com o estereótipo de gênero na família. Afinal, há uma pluralidade de famílias. Na minha casa, por exemplo, eu cozinho. O Santiago adora quiabo. E eu adoro fazer quiabo frito para ele. A única coisa que eu não faço é cortar as unhas do Santiago. Eu não consigo”.