PatBo revive moda dos anos 70 durante NYFW

A nova coleção da PatBo, celebra a febre do “Tropicalia” doas anos 70 durante o defile do New York Fashion Week. Os destaques da coleção incluem looks totalmente bordados com cristais, contas de madeira e penas, em tons terrosos, o que remete ao estilo característico da época, combinando-o em uma fusão rústico-couture.

Além do bordado manual, técnicas como richilieu são incorporadas às alfaiatarias modernas, inclusive no jeans enriquecido com bordados contemporâneos de plumas e pedrarias.

As cores mais utilizadas nas rendas metálicas são os tons Apricot e Rosa Seco, evocando um ar vintage, enquanto o corset influência vestidos esvoaçantes. O beachwear couture apresenta jersey com foil, combinando maxi flores e algumas pedrarias.

Como única marca brasileira no calendário oficial da NYFW, a PatBO reforça o compromisso com o bordado manual brasileiro. A diretora criativa, Patricia Bonaldi, revela. “Somos locais para nos tornarmos globais”, diz enfatizando o compromisso da marca com a expressão criativa brasileira.

O desfile evidencia o poder da criatividade brasileira e a capacidade de contar narrativas por meio do design de moda. É um convite para experimentar a fusão mágica entre a energia dos anos 70 e a exuberância tropical, em uma celebração de autenticidade e elegância.

A marca também se reuniu com algunas colaboradores brasileiros como Braé Hair Care, Bruna Tavares e Simple Organic, reforçando ainda mais a potência nacional.

