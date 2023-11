PatBo apresenta coleção de alto-verão em São Paulo

Divulgação Desfile Patbo

Batizada de “Escape Away”, a coleção de alto-verão e réveillon 2024 da PatBo evoca a promessa de um lugar encantador, trazendo um mood despretensiosamente chic e elegante, com espírito festivo e um toque de glamour tropical. Impulsionada pela estética Acqua Glam, a coleção traz uma atualização para o clássico resort da PatBo, transformando peças que se adaptam facilmente do dia para a noite, mantendo um estilo sofisticado e igualmente versátil.

Com estampas inspiradas nas celebrações de verão e na alegria de estar em contato com a natureza, a expressividade artística da marca é revelada através de formas orgânicas, acompanhadas por aquarelas, bem como degradê e tons pastel. A estampa “Alegretto” é um exemplo de cores vibrantes, apresentando florais cativantes em shapes fluídos e tops com formatos de flores, coordenados por saias longas com fendas profundas.

O grande destaque é o deslumbrante paetê degradê, disponível em duas variações de cores, Gold e Acqua. Essa família de peças incorpora os shapes icônicos da marca, incluindo vestidos curtos adornados com plumas e vestidos com recortes. Além disso, elementos marinhos, como estrelas-do-mar, são integrados para ressaltar o encanto da natureza. Na cartela de cores, tons sólidos como o Verde Lima, Pink Flash e Blue Sea, ganham vida em shapes que representam a essência da marca, confeccionados em crepe, malha, lycra e paetê. A marca também apostou em produções glamourosas e all white para as festas de fim de ano, unindo aplicações de plumas, lurex e peças em tela.

“A identidade desta coleção é a de uma mulher latina, você sabe que vem de um lugar específico. É nessa bandeira que eu continuo apostando”, comenta Patrícia Bonaldi.

E para apresentar a nova coleção, a marca organizou um desfile em sua flagship store na Haddock Lobo, construindo um universo de sensações de leveza e alegria,celebrando a autenticidade e elegância. A marca, que apresentou suas 5 últimas coleções em Nova York, também manteve os mesmos parceiros de desfiles internacionais: A Braé Hair Care, Bruna Tavares e Simple Organic que colaboram com a beleza do desfile.

Ficha Técnica

Diretora Criativa: Patrícia Bonaldi

Styling: Marcela Belleza

Cenografia e Decor: Vero Festas

Diretor de casting: Bill Macintyre

Trilha: Max Blum

Cabelo: Thiago Fortes para Brae

Make: Lucas Vieira para Bruna Tavares

SkinCare: Lucas Vieira para Simple Organic

Joias: Diamond Design

Sapatos: Piazza

Acessórios: Carlos Penna

Bolsa: Isla

