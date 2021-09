Pastor morre após se enterrar e prometer ressuscitar

“Voltarei à vida depois de três dias, como o Filho de Deus”, prometeu ele à sua congregação.

Nos relatos deixados pela Bíblia, não há indícios de que outra pessoa tenha ressuscitado, além de Jesus Cristo. No entanto, em pleno século 21, alguns pregadores que se veem tão importantes como a grande figura cristã continuam tentando o feito.

É o caso de um pastor de 22 anos da Igreja de Zion, uma congregação cristã na Zâmbia. Em um caso que viralizou, ele pediu a seus fieis que o enterrassem vivo, pois iria “ressuscitar” após três dias.

Já no terceiro dia, os fiéis foram verificar e esperavam ver o pastor vivo, emulando a ressurreição de Jesus, descrita na Bíblia. Porém, ele já estava morto.

Pastor: “eu retornarei”

“Voltarei à vida depois de três dias, como o Filho de Deus”, prometeu ele à sua congregação. De acordo com a mídia zambiana, os homens seguiram as instruções de Sakara ao pé da letra, mas quando desenterraram o pastor, no terceiro dia, ele estava morto.

O milagre fracassado do pastor não só terminou com a morte de Sakara. Ainda de acordo com as informações, a justiça também iniciou um processo contra os três homens enterraram o pastor vivo.