Pastor Márcio confirma separação de Saulo Poncio e Gabi Brandt: “Está perdido”

Gabi Brandt e Saulo Poncio não estão mais juntos! E dessa vez é pra valer, já que quem confirmou a separação foi o pai do cantor, o pastor Márcio . Ele falou sobre a rapidez do relacionamento do casal através uma mensagem que mandou para um Instagram de fofocas.

Leia também: Saulo Poncio é acusado de trair Gabi Brandt após vídeo viralizar na internet

arrow-options Reprodução/Instagram/@saulo Saulo Poncio e Gabi Brandt com Davi, João e José





” Gabi e Saulo são jovens, são pessoas. Como vocês dizem, são Sub Celebridades. Casaram-se muito cedo, afim de esquecerem seu passado ao invés de construírem um futuro familiar. Mas agora já foi! Na minha opinião, assim como casaram muito rápido, também estão vivendo as crises de um relacionamento a dois muito rápido”, começou.

Leia também: Por que Saulo Poncio e Gabi Brandt formam o casal sensação do momento?

Sobre o filho, Saulo Poncio, ele disse: “Faz parte, mas acho que vão superar. É o que espero e torço. No momento, Saulo está meio perdido. Não podemos cobrar muita coisa de alguém que está perdido. Estamos todos da família inconformados, porém estamos dando tempo ao tempo, pois é o melhor remédio no momento”.

Leia também: Saiba quem é quem na família Poncio e entenda as famosas polêmicas

Márcio ainda falou sobre o carinho que tem por Gabi Brandt e que a considera uma filha: “Gabi está bem. Estamos cuidando dela com todo o cuidado que ela merece. Ela é mãe do meu neto e teremos um vínculo eternamente. Hoje na tenho como uma filha e vamos fazer de tudo para que ela seja muito feliz, quer seja com o Saulo ou não”.