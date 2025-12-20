Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de umbanda

O pastor foi levado para delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Caso ocorreu em São Francisco do Guaporé, Rondônia

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um pastor aparece destruindo um centro de umbanda. As imagens foram registradas na última quarta-feira (17), na cidade de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. O homem prestou depoimento e foi liberado pela polícia.

Veja o vídeo:

Pastor invade centro de Umbanda e destrói objetos sagrados em RO pic.twitter.com/Hn9bgN6mNB — Felipe Mota (@portaldomota_) December 19, 2025

