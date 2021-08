Pastor é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos

Um pastor de uma igreja evangélica em Umbaúba (SE), foi preso nesta terça-feira (10), suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos.

A contou à polícia que frequentava a igreja e que o homem ia até sua casa e a estuprava quando sua mãe não estava.

“A vítima compareceu à delegacia de forma abalada, expondo todos os abusos sexuais sofridos por esse suposto autor.

Nos próximos dias, maiores elementos que corroborem por meio de possíveis vítimas ou testemunhas para ajudar nesse processo de investigação.

A identidade do pastor não foi divulgada a pedida da Justiça e diante dos resultados, foi decretada a prisão temporária do suspeito que negou as acusações e está à disposição da Justiça.