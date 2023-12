Pastor é preso suspeito de estrupar 9 crianças em São Paulo

‘Mãe, o pastor beijou na minha boca e pegou na minha bunda’. Ele ameaçava dizendo que era enviado de Deus e que, se contassem, o capeta ia pegar elas de madrugada”

Um homem foi preso nessa quinta-feira (30/11) em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, por suspeita de abusar sexualmente de ao menos nove crianças entre um e dez anos de idade, no bairro Veloso, em Osasco. Antônio Gomes Peixoto é conhecido na região como “Pastor Toninho” e ministrava cultos para as crianças em um cômodo no fundo de seu quintal.

O suspeito tinha acesso a elas por meio de sua esposa, uma cuidadora de crianças conhecida no bairro. Em alguns casos, pais e mães deixavam os filhos dormirem com o casal quando tinham compromisso no dia seguinte. A esposa de Antônio também é investigada.

Um grupo de mães registrou um boletim de ocorrência na última quinta-feira (23/11), diante de relatos das crianças sobre comportamentos suspeitos de Antônio. No domingo (27/11), ele foi levado ao 8º Distrito Policial de Osasco, mas liberado porque não havia flagrante. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária, cumprido nessa quinta.

A empresária Jéssica Alessandra Leite, de 30 anos, mãe de duas meninas, de 6 e 3 anos, que ficavam diariamente com a cuidadora, gravou um vídeo em que a mais velha relata abusos por parte de Antônio. Na gravação, a criança diz que o pastor “tocava em sua titita”, enquanto aponta para sua genitália. Segundo a menina, isso teria ocorrido “várias vezes”.

Jéssica afirma ter sido informada sobre suspeitas de que Antônio teria praticado abuso pela mãe de uma outra menina que também passava o dia com a cuidadora. Segundo ela, assim que soube do caso, foi até o local para buscar suas filhas.

“Eu peguei minha filha, levei para casa. Foi uma hora de conversa tentando falar com a minha filha para chegar no ponto em que ela conseguisse falar sobre o que acontecia lá”, diz ela.

Segundo Jéssica, o pastor fazia ameaças para que as crianças não relatassem os abusos a seus pais.

“Uma mãe mandou mensagem pra mim quinta-feira. A filha dela é uma das maiorzinhas. A menina disse: ‘Mãe, o pastor beijou na minha boca e pegou na minha bunda’. Ele ameaçava dizendo que era enviado de Deus e que, se contassem, o capeta ia pegar elas de madrugada”, diz Jéssica.