Pastor é assassinado após discussão por barulho de obra

Reprodução – Pastor Gabriel Ribeiro é morto por vizinho no RJ

Um homem foi assassinado, na noite da última quinta-feira (5), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após uma briga entre vizinhos pelo barulho de uma obra.

De acordo com a TV Globo, o pastor Gabriel Ribeiro se desentendeu com um vizinho que reclamou de um reparo que era feito no encanamento do seu sítio, no bairro Genesiano.

Após discussão, o homem ainda não identificado teria pedido para que a obra parasse e dado um tiro para o alto. Em seguida, ele disparou contra o pastor. Segundo a Polícia, o autor carregava uma lata de cerveja em uma das mãos e uma arma na outra.

Gabriel chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (6).

O enterro dele será realizado neste sábado (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Mesquita).