Pastor é acusado de manter fiéis reféns em igreja até que eles doassem US$ 40 mil

“A liderança comanda e eles entendem o custo envolvido”, diz ele no vídeo, postado pela FOX 26 Houston. “Estou desafiando cada um de vocês aqui a doar 20 dólares”, acrescentou.

Não está claro quanto Sapp arrecadou naquela noite, mas o vídeo mostra pessoas se apresentando com notas de US$ 100.

Sapp respondeu às críticas em mensagem postada no Facebook, alegando que ele havia pedido aos recepcionistas que fechassem as portas para criar um ambiente seguro para a doação de dinheiro.

“Alguns questionaram um momento específico em que instruí os recepcionistas, com bastante firmeza, a fechar as portas durante a oferta. “Isso foi mal interpretado como manter as pessoas como reféns. Essa nunca foi minha intenção. Quando dinheiro está sendo recebido em qualquer reunião de adoração, é um dos momentos mais vulneráveis ​​e expostos para as equipes de finanças e segurança. O movimento durante essa troca sagrada pode ser uma distração e, às vezes, até mesmo arriscado. Minha diretriz não era sobre controle, era sobre criar um ambiente seguro, focado e reverente para aqueles que escolhem doar e para aqueles que lidam com os recursos”, escreveu ele.