Pastor de igreja evangélica provoca ira em famosos após pedir dinheiro

Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, sugeriu que 12 mil fiéis doassem um salário mínimo para a congregação

Valdemiro Santiago causou polêmica na web, após pedir que fiéis doassem dinheiro para a Igreja Mundial do Poder de Deus, onde é um dos líderes. O pastor sugeriu que 12 mil pessoas enviassem um salário mínimo [R$ 1.320] cada, enquanto outros se responsabilizassem por 1/4 do valor. Famosos mostraram indignação com a atitude do dirigente, como Gil do Vigor, que se intitula um apóstolo de Cristo.

“Gente, investimento? Deus não possui ativos nesta terra, não existe investimento na obra de Deus! Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB, muito melhor! E sobre o altruísta, que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procurem uma instituição séria e façam as doações de vocês!”, disse o ex-BBB.

E deu um alerta: “Não caiam na lábia de um pilantra! Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio, falso profeta! Doações são justas quando feitas de coração, em prol de um bem maior, não desta forma!”.

E outras pessoas também deram sua opinião. “Acho um absurdo usar a fé das pessoas… em coisas que elas acreditam para o fim ser sempre o dinheiro! Deus tá vendo tá?”, escreveu Bifão, do de Férias com o Ex. “O pior é que tem gente que cai”, falou Carol Zacca. “Mas o casamento gay que é errado né ? Usar nome de Deus pra roubar do povo é o certo”, comparou Dyego Calixto. “Usando o nome de Deus para arrecadar grana e ainda tem idiota que cai”, lembrou Halessia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Valdemiro ressalta que está propondo algo inédito na igreja. “Uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso. E todas as demais [pessoas] vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas. Graças a Deus estou sentindo uma paz tão grande”, ressaltou.

Templo em São Paulo será leiloado

O templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizado no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, será leiloado para pagamento de dívidas e terá lance inicial de R$ 38,5 milhões. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 260 milhões. A penhora do templo foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para quitar um débito de R$ 881 mil de uma outra igreja, em Ubatuba, no litoral. O TJ registra 11 mil ações contra a igreja, a maioria por cobrança de dívidas.

De acordo com a descrição do imóvel, disponível no site Superbid Exchange, responsável pelo leilão, o empreendimento tem três ambientes: o prédio administrativo, com 5 pavimentos, um galpão com 17 mil m² e pé-direito de 10m, além de estacionamento para 813 automóveis e 162 motos.

Além do fechamento do templo, há problemas em um canal de TV da igreja, em Curitiba. Em disputa aberta com a Universal, a Mundial assinou contratos milionários para a compra de horários. Atualmente os cultos ocupam 22 horas na Ideal TV, um canal fechado. Os custos, que já foram de R$ 5,5 milhões por mês, estão pela metade.

Os funcionários da TV Mundial, que fizeram greve por atraso de salário este ano, veem problemas de gestão, concentrada nas mãos da família Santiago, e excesso de gastos com viagens, voos particulares e eventos.

No processo de penhora do templo, os advogados declaram que a Mundial é organização religiosa sem fins lucrativos que se mantém por meio de dízimos e doações e que o “caixa é volátil por natureza, uma vez que os dízimos e contribuições seguem a liberalidade dos fiéis, sendo de natureza voluntária e esporádica”. Procurada, a Mundial não retornou à reportagem.

O pastor Valdemiro Santiago, de 59 anos, que prefere ser chamado de apóstolo, foi um dos rostos da “terceira onda” do neopentecostalismo, segmento que mais cresce no Brasil. Também pertencem à corrente o bispo R.R. Soares, Edir Macedo e Silas Malafaia.