Pastor corta o cabelo de Bolsonaro e ameaça fazer moicano de Neymar

Instagram Bolsonaro

Ainda na Florida e sem previsão de voltar ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu um “tapa” no visual.

Com ajuda do pastor e cabeleireiro Deivid Wilson, que mora em Orlando há mais de quatro anos, Bolsonaro tirou a tarde da última sexta-feira para cuidar do visual.

O corte foi divulgado pelo próprio profissional, que fez questão de gravar todo o percurso até chegar a mansão do ex-lutador de MMA José Aldo, onde o ex-presidente está hospedado.

No vídeo, Wilson fala do corte e “ameaça” surpreender: “Vou cortar o cabelo dele igual ao do Neymar hoje. Um moicano. Maquinar o cabelo do presidente”, afirmou.

Ao final, Bolsonaro autografou uma camisa do Brasil levada pelo cabeleireiro.

O ex-presidente está nos EUA desde o dia 30 de dezembro de 2022, dois dias antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O retorno ao país ainda é incerto.

No sábado, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, afirmou não haver uma data para o pai retornar ao Brasil. “Não tem previsão, ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando. Você nunca tirou férias, não?”, disse Flávio Bolsonaro.

Questionado se o ex-presidente está sozinho em Orlando, já que a esposa, Michelle Bolsonaro, retornou ao Brasil na última quinta-feira (28), o senador afirmou não saber quem são as pessoas que estão com o pai, mas que “com certeza são pessoas próximas a ele”.

