Pastor chama polícia para expulsar fiel da igreja por não pagar dízimo

Em entrevista, o líder religioso disse que o episódio serviu para “separar o joio do trigo”

Um pastor ficou furioso e acabou chamando a polícia para expulsar alguns fiéis que não deram o dízimo. Segundo as informações do canal Fala Zion, os membros contribuíram para a reforma do templo, e ficaram sem dinheiro para pagar o dízimo.

O caso aconteceu na Argentina, país que enfrenta uma profunda crise financeira. O pastor disse que quando a igreja foi criada, os membros assinaram um termo de adesão reconhecendo o religioso como a única autoridade e todos devem obedecê-lo.

No vídeo, é possível observar as autoridades policiais retirando um homem a força de dentro da congregação, enquanto algumas pessoas discutem com o pastor.

O religioso foi procurado pelos repórteres e explicou que deseja que mais casos como esse aconteça para “separar o joio do trigo”.