Pastor bolsonarista tem vídeo íntimo vazado com outro homem

Religioso foi flagrado em um momento de intimidade, na cama com outro homem. As imagens também mostram bebidas alcoólicas e fumaça

Um vídeo vazado do apóstolo Alex Borges surpreendeu seus mais de 50 mil seguidores no Instagram, rede social que ele usa para divulgar suas pregações.

As imagens começaram a circular em grupos de WhatsApp e mostram o religioso em um momento de intimidade com outro homem. Alex Borges, conhecido como ‘Jhoma’, também aparece cercado de bebidas alcoólicas, enquanto uma fumaça, provavelmente de cigarro, surge no vídeo.

Em outras imagens, Alex está levantando da cama, usando um cobertor para cobrir parte do seu corpo. Em um outro momento, o pastor está deitado com outro homem abraçado ao seu corpo e com os rostos colados.

+

Alex Borges é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ir para Brasília (DF) na manifestação de 7 de setembro em defesa do ex-presidente. Naquela ocasião, os extremistas acreditavam que o então presidente decretaria um ‘Estado de Sítio’ para destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No Instagram, o pastor se diz ‘patriota’ e já escreveu ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’, slogan de Bolsonaro. Após a divulgação das imagens polêmicas, Alex Borges tentou se justificar, mas usou palavras desconexas e citações bíblicas, sem entrar especificamente no mérito das imagens.

“Quem me conhece sabe […]”, “conto com suas orações”, e “ninguém derruba quem Deus levanta” foram algumas das frases ditas pelo religioso no vídeo em que tenta se explicar.

Vídeo: