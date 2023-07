Pastor André Valadão afirma que Deus mataria todos os LGBTQIA+ se pudesse

Durante pregação na filial da Igreja Batista da Lagoinha nos EUA, pastor ainda associou casamento homoafetivo à sexualização de crianças. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (3), Valadão disse que apenas citou um trecho bíblico de Gênesis.

Durante pregação em um culto nos EUA, o pastor belo-horizontino André Valadão disse que, se pudesse, “Deus mataria” e “começava tudo de novo” em relação à comunidade LGBTQIA+. Em seguida, afirmou aos fiéis que “agora estava com eles” e que deveriam “ir para cima”

A fala aconteceu na filial da Igreja Batista da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo (2). O trecho foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.

“Aí Deus fala: ‘não posso mais, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês'”, disse André Valadão.

O Ministério Público Federal no Acre instaurou uma investigação para “apurar possível prática de homofobia” no episódio, após representação apresentada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão no estado, Lucas Costa Almeida Dias.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) apresentou uma representação junto ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), estado onde a igreja de Valadão tem sede, após o mesmo pastor realizar um culto com o tema “Deus Odeia O Orgulho”, realizado no início de junho.

A denúncia teve como base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que equipara a homotransfobia ao racismo. O caso está sendo investigado pelo MPMG, que, depois disso, decidirá se vai denunciar ou não o pastor à Justiça.

Pelas redes sociais, a parlamentar informou que vai representar sobre o novo episódio envolvendo o pastor.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que pretende “representar criminalmente para que ele responda por manipular a fé e incitar a violência”.

O que diz André Valadão No mesmo culto, o pastor também fala sobre casamento homoafetivo e chega a associá-lo à sexualização de crianças e ainda cita factóides, como que drag queens estariam em salas de aula ensinando sexualidade.

Procurados pelo g1, o pastor André Valadão e a Igreja Batista da Lagoinha não se manifestaram até a última atualização da reportagem.

Em publicação nas redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (3), Valadão disse que citou um trecho bíblico de Gênesis, no Antigo Testamento, “quando Deus a partir do dilúvio destrói toda a humanidade pela promiscuidade sexual e libertinagem”.