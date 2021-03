Passeador de cães de Lady Gaga fala pela primeira vez após assalto

Instagram/Reprodução Cachorros de Lady Gaga são roubados em Los Angeles

Resumo Os cães foram roubados na última quarta (24)

Recuperados na sexta (26), os cães estão bem

O passeador segue internado

O passeador de cães de Lady Gaga , baleado em um assalto enquanto passeava com os buldogues franceses da cantora em Los Angeles , escreveu uma postagem nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (01), contando o que aconteceu e agradecendo o apoio de Lady Gaga.





“Quatro dias atrás, enquanto um carro acelerava e sangue derramava do meu ferimento por arma de fogo, um anjo veio e se deitou ao meu lado. Meus gritos de pânico se acalmaram enquanto olhava para ela, embora registrasse que o sangue acumulado ao redor do corpo minúsculo era meu”, disse Ryan no Instagram. Ele se refere a um dos cães de Gaga, Miss Asia, que escapou da coleira.

“Embalei Asia o melhor que pude, agradeci a ela por todas as incríveis aventuras que passamos juntos, me desculpei por não poder defender os irmãos e resolvi que tentaria salvá-los e a mim mesmo”, disse.

Você viu?

Ryan também compartilhou fotos dele se recuperando em uma cama de hospital. Ele foi emboscado por dois ladrões na última quarta-feira (24) em West Holywood enquanto levava os cães de Gaga enquanto a artista viajava pela Itália.

Reprodução/Instagram Ryan levou quatro tiros





“Ainda estou em recuperação de uma convulsão muito próxima com a morte e me mantive (na maior parte, quero dizer, sou humano) da crescente história da mídia. Escreverei e direi mais tarde, mas a gratidão por todo o amor que sinto em todo o planeta é imensa e intensa. Senti seu apoio de cura! Obrigado”, escreveu Fischer.

Os cães ficaram dois dias desaperecidos, mas na sexta-feira (26), foram encontrados. Eles estavam amarrados a um poste a quilômetros de distância de onde foram raptados. Ryan agradeceu o apoio de Lady Gaga enquanto está internado.

“Nossos bebês estão de volta e a família está inteira… nós conseguimos! Você demonstrou muito apoio durante toda esta crise tanto para mim quanto para minha família. Mas seu apoio como amiga, apesar de sua própria perda traumática de seus filhos, foi inabalável. Eu te amo e obrigado ”, escreveu ele.

“E agora? Muita cura ainda precisa acontecer, mas estou ansioso para o futuro e o momento em que serei bombardeado com beijos e lambidas (e talvez até um xixi de excitação?) Da Ásia, Koji e Gustav”, finaliza.