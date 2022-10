Passarela das Cataratas do Iguaçu cede após forte vazão da água

Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu Cataratas do Iguaçu

O circuito Garganta do Diabo das Cataratas do Iguaçu , na Argentina , deve ficar temporariamente fechado para uma vistoria e concerto após um trecho ceder e ficar parcialmente destruído por conta de uma grande vazão de água no local.

Uma medida de segurança – em razão dos riscos provocados pela enorme vazão de água – bloqueou a passarela para visitantes desde a última quarta-feira (12). Graças a ação, no momento do incidente não havia ninguém no espaço.

As passarelas do lado brasileiro em Foz do Iguaçu, no Paraná, foram reabertas no sábado após ficarem fechadas por cerca de três dias. Antes da reabertura ao público o local passou por vistorias.

Na última quarta-feira (12), a vazão bateu a marca de 11 milhões de litros por segundo , quase sete vezes acima da média. Já no sábado, o registro foi de 8,7 milhões de litros por segundo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional