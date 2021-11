“Passaporte da vacina” é ignorado em show de Ney Matogrosso e cliente não perdoa

Reprodução/Instagram Ney Matogrosso





Ao acessar o site do Teatro Riachuelo, que fica no Shopping Midway Mall, em Natal, o usuário dá de cara com a mensagem que alerta para as novas regras de segurança e diz: “É obrigatória a comprovação de vacina contra a Covid-19”. Até aí, tudo certo! Mas parece que, na prática, as coisas não funcionam bem assim.

Pelo menos foi o que deu a entender um influenciador digital natalense que foi ao show Bloco na Rua, de Ney Matogrosso, no último dia 25, e descreveu por meio do seu perfil no Twitter uma das cenas que presenciou e alguns trechos da conversa que teve com uma das funcionárias do local.





Ao questionar o motivo pelo qual não estavam solicitando o cartão de vacinação para todas as pessoas, já que era lei, ele disse ter ouvido da atendente a seguinte resposta: “Muitas delas, a gente já conhece”. Depois, ao abrir um parêntese para dizer que a “casa estava lotada de idosos”, destacou que “esse, infelizmente, é o Brasil dos absurdos”.

Vale destacar que o governo do Rio Grande do Norte liberou eventos de massa no estado, com a condição de que os participantes já tenham sido imunizados. De acordo com o decreto, a decisão tem validade indeterminada e pode ser revista a qualquer tempo em função do cenário epidemiológico.

Procurado, o pessoal do Teatro Riachuelo, administrado pela Opus Entretenimento, respondeu dizendo que verificaria internamente com a equipe e retornaria em breve. O espaço, no entanto, segue aberto para um posicionamento.