Nacional
Passagens aéreas baratas | Dicas atualizadas para economizar em 2025
Para quem quer economizar, monitorar os valores com regularidade é essencial.
Com o aumento da demanda por viagens, encontrar passagens aéreas baratas exige cada vez mais estratégia e atenção. Seja para viagens a lazer ou compromissos profissionais, saber como e quando comprar seu voo pode representar uma grande economia no orçamento.
Faça buscas em horários estratégicos
Os preços de passagens variam constantemente, e saber quando pesquisar faz diferença. Estudos apontam que as menores tarifas geralmente aparecem durante a madrugada e nas manhãs de terça e quarta-feira. Nesses períodos, as companhias aéreas costumam atualizar seus sistemas com ajustes de preços para equilibrar a ocupação dos voos.
Programar suas buscas para esses dias pode aumentar suas chances de encontrar valores mais baixos, especialmente se houver flexibilidade de datas.
Ative alertas de preço e acompanhe promoções
Para quem quer economizar, monitorar os valores com regularidade é essencial. Plataformas confiáveis oferecem ferramentas de alerta de preço, que notificam por e-mail quando há queda no valor de uma rota específica.
Além disso, algumas empresas liberam promoções-relâmpago com prazos curtos para compra, que podem representar ótimas oportunidades. Ao ativar notificações e newsletters, você fica por dentro das melhores ofertas sem precisar pesquisar manualmente todos os dias.
Uma das maneiras mais eficientes de encontrar passagens aéreas baratas é justamente estar atento a essas promoções e agir rápido quando uma boa oferta surgir.
Seja flexível com datas e aeroportos
A flexibilidade continua sendo uma das estratégias mais eficientes para economizar. Alterar a data de ida ou volta em um ou dois dias pode reduzir bastante o valor final da passagem. Voos aos sábados à noite ou domingos de madrugada, por exemplo, costumam ser menos procurados e, portanto, mais baratos.
Além disso, aeroportos alternativos próximos ao seu destino ou cidade de origem podem oferecer tarifas mais acessíveis. Vale a pena considerar trajetos com um pouco mais de deslocamento em terra, caso a economia compense.
Fique atento às taxas adicionais
Tarifas muito baixas geralmente correspondem às categorias promocionais das companhias aéreas, que incluem apenas o essencial. É fundamental verificar se o valor anunciado inclui:
- Bagagem despachada
- Marcação de assento
- Emissão do bilhete
- Taxas de embarque
Somar esses custos extras pode mudar totalmente o panorama da oferta. Compare o preço final com todos os serviços que você realmente precisa, para evitar surpresas desagradáveis.
Compre com antecedência (mas com estratégia)
O tempo ideal para comprar depende do tipo de viagem. Em voos nacionais, as melhores ofertas costumam aparecer entre 30 e 60 dias antes da data da viagem. Para voos internacionais, a janela de compra ideal varia entre 60 e 90 dias.
Porém, além da antecedência, observar o comportamento dos preços ao longo do tempo também é útil. Ferramentas de histórico de preços ajudam a identificar se aquela tarifa está realmente abaixo da média ou se vale a pena esperar mais um pouco.
Aproveite o momento e planeje suas viagens com inteligência
Viajar em 2025 está mais acessível para quem sabe planejar. Usando as ferramentas certas, mantendo a atenção aos detalhes e sendo flexível, é possível montar roteiros completos com economia significativa.
O segredo está em saber pesquisar, comparar e tomar decisões baseadas não só no menor preço, mas no melhor custo-benefício. Assim, cada viagem pode ser mais do que um gasto — pode ser um investimento em experiências inesquecíveis.
Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , Facebook e Instagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram
Governo do Estado autoriza ampliação do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quinta-feira (07), no município de Santa Maria de Jetibá, acompanhado do secretário...
VÍDEO | Torcedor não aceita eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e quebra TV após partida
Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) mostra um torcedor do Flamengo perdendo completamente o controle após...
Vigilante está desaparecido e família pede ajuda em São Mateus
Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, que está desaparecido há cerca de 20 dias em São Mateus, no Norte do...
VÍDEO CHOCANTE | Empresário espanca mulher dentro de elevador
A mulher sofreu fraturas no rosto e hematomas pelo corpo Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário...
Passagens aéreas baratas | Dicas atualizadas para economizar em 2025
Para quem quer economizar, monitorar os valores com regularidade é essencial. Com o aumento da demanda por viagens, encontrar passagens aéreas...
“Detox” de homem? O que é e como lidar com o heteropessimismo
O heteropessimismo, sentimento de frustração e decepção com relacionamentos heterossexuais por parte das mulheres, tem impactado as relações Mulheres heterossexuais...
PF desmonta rede internacional de tráfico de drogas que recrutava “mulas” no Piauí
Teresina/PI. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (8/8), a Operação Body Packing, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data
Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu
O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...
Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon
Nessa terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre...
Nacional
VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia
Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização Um vídeo registrado no...
VÍDEO | Mulher tenta dar selinho em pitbull e acaba mordida nos lábios
Uma mulher ficou ferida nos lábios após tentar beijar um cão da raça Pitbull na boca. O animal, que estava...
Motociclista cai sobre capô após acidente e usa celular até chegada de socorro
O condutor teve uma fratura da perna e a passageira ficou com ferimentos na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (7),...
Policial
Polícia Civil deflagra operação para combater rifas ilegais no Sul do Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (07),...
4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha
Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...
ENTRETENIMENTO
Mel Maia curte mar cristalino durante viagem romântica pela Tailândia: ‘Krabi. w/’
Mel Maia, de 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), registros da viagem à Tailândia e encantou os seguidores do Instagram....
Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo
A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...
Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn....
POLÍTICA
Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal
Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual
O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Esportes
Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio
O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao...
Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil
Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final...
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional7 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
São Mateus6 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Jovem de São Mateus é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio
-
Regional5 dias ago
Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Regional7 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso
-
Variedades6 dias ago
Fernanda Campos é eleita a maior maria-chuteira do Brasil
-
São Mateus2 dias ago
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus