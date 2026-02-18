Passagem de frente fria vai mudar o tempo no Espírito Santo nos próximos dias

Após um Carnaval marcado por dias de sol e temperaturas elevadas, o tempo deve mudar no Espírito Santo. Segundo a Climatempo, a Região Sudeste será afetada pela passagem de uma frente fria que pode provocar temporais e chuvas volumosas, com possibilidade de transtornos para a população.

De acordo com a previsão meteorológica, a mudança será causada pela combinação de três fatores principais: a passagem de uma nova frente fria pela costa da região, o enfraquecimento do sistema de Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) sobre o Sudeste e a intensificação da corrente de ar quente e úmido que vem da Amazônia.

“A combinação do ar muito quente armazenado sobre a região Sudeste, com a passagem da frente fria pela costa e o aumento de umidade e calor vindos da Amazônia, vai facilitar a formação de nuvens carregadas em toda a região nos próximos dias”, explicou a empresa.

Chuvas já a partir de quinta-feira

A expectativa é que a frente fria chegue ao Espírito Santo já nesta quinta-feira (19), com aumento das instabilidades e previsão de pancadas de chuva em diversas regiões do Estado. O fenômeno deve ganhar força ao longo do fim de semana, aumentando o risco de temporais.

