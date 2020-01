Passageiros discutem e se recusam a embarcar em voo com viajantes de Wuhan

arrow-options Reprodução / Facebook Cerca de 70 passageiros se recusaram a embarcar no mesmo voo que 16 pessoas vindas da cidade de Wuhan.

Passageiros se recusaram a embarcar em um avião depois de perceber que pessoas vindas da cidade de Wuhan , local onde o surto de coronavírus está em alta, estariam a bordo. De acordo com relatos, o impasse durou uma hora em um voo da Chinese Southern Airlines, em Nagoya, no Japão.

Segundo o New York Post, mais de 70 passageiros teriam se recusado a embarcar no avião quando ouviram o sotaque de 16 viajantes originários de Wuhan . A cidade ficou isolada após o surgimento da doença, mas milhares de pessoas conseguiram deixar a região antes da quarentena ser iniciada.

Os passageiros exigiram que os viajantes de Wuhan fossem barrados do voo, que seguia com destino a Xangai. Os funcionários do consulado chinês em Nagoya mediaram o conflito e convenceram os passageiros a embarcar juntos. O voo chegou cinco horas após o previsto no Aeroporto Internacional de Xangai Pudong.