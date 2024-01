Passageiros de avião acordam no ‘país errado’ após tempestade Isha

Reprodução/redes sociais Passageiros acordam no ‘país errado’ após tempestade Isha atingir a Europa; vídeo

Com a chegada da tempestade Isha na Europa , milhares de passageiros aéreos acordaram no destino errado – e até no país errado – nesta segunda-feira (22). Com rajadas de até 144km/h, algumas aeronaves precisaram ser direcionadas para pousos mais seguros, conforme informado pela

A companhia Ryanair, que possui base em Dublin, foi especialmente afetada: 166 voos de chegada e partida foram cancelados no domingo, de acordo com Kevin Cullinane, chefe de comunicações do DAA, operador do aeroporto local.

Ao todo, no aeroporto, foram registrados 36 desvios de voos e 34 arremetidas (quando aviões interrompem a aproximação quando estão prestes a pousar). Um voo das Ilhas Canárias partindo para Dublin foi desviado para a França – assim como outro que partia da Inglaterra para o mesmo destino.

Ainda durante a tempestade, o streamer de aviação Jerry Dyer, do canal Big Jet TV, registrou a chegada dos aviões no Reino Unido. Mais de 350 mil pessoas assistiram.

Segundo a operadora local, só no Reino Unido aconteceram mais de 100 arremetidas. “Isha fez sua presença ser sentida no sul da Inglaterra e na Irlanda, onde os ventos estavam chegando a 120 quilômetros por hora, o que significou ventos cruzados em nossos principais aeroportos”, escreveu Steve Fox, chefe de operações de rede da NATS, que opera o controle de tráfego aéreo local. “No norte do país, os ventos eram ainda mais ferozes”.

Em Edimburgo, foram registrados 44 cancelamentos, segundo um porta-voz do aeroporto, que classificou as operações de domingo como “desafiadoras”. Em Manchester houve 14 cancelamentos. Em Londres, o Aeroporto de Gatwick teve 22 desvios, mas conseguiu receber cinco voos desviados de outros aeroportos.

Nesta segunda-feira, a Europa amanheceu com várias aeronaves fora de posição espalhadas.

“Embora possa ser emocionante e, às vezes, estressante para os passageiros, tudo faz parte do trabalho diário de um piloto de companhia aérea”, disse à CNN um piloto que não quis ser identificado. “Treinamos para esses eventos extremos e nos planejamos para o sucesso, mas também consideramos nossas contingências com grande detalhe.”

