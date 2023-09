Passageiros bêbados incomodam bebê de 1 ano em voo e mãe se revolta

Uma mãe passou por uma péssima situação ao ter que lidar com passageiros alcoolizados em um voo de Bali para a Nova Zelândia

Fazer com que os filhos durmam tranquilamente em um voo é uma tarefa difícil para os pais. Por isso, muitas pessoas optam por viajar à noite, já que as crianças costumam estar cansadas e dormem com mais facilidade. Uma mãe, no entanto, passou por uma péssima situação ao viajar com seu filho de um ano de Bali para a Nova Zelândia.

Em relato publicado no X (antigo Twitter), Aria Nichols contou que um grupo de pessoas alcoolizadas ocupou os assentos na fileira da frente da família. Durante a viagem, esses indivíduos continuaram ingerindo bebida e rindo alto, fazendo com que o bebê acordasse.

“Eles até mantiveram seus assentos totalmente reclinados, sem espaço para que eu pudesse sentar corretamente com o bebê”, escreveu a mulher. “[Os comissários de bordo] pediram que eles levantassem os assentos para que eu pudesse voltar ao meu lugar com o bebê dormindo”.

Ana até tentou ignorar a situação, mas os homens continuavam provocando a criança. Ela ainda relatou que os indivíduos eram agressivos e chegaram a xingar o bebê por chorar, enquanto ele tentava dormir. Por fim, os comissários de bordo disseram que “não havia mais bebida alcóolica” e pararam de servi-los.





“Aposto que eles já viram tudo isso antes e pior! Os bebês não são o problema nos voos, mas você é”, ressaltou Ana. A publicação repercutiu na rede social e acumulou mais de 12.500 visualizações. Muitos pais, inclusive, ficaram indignados com os passageiros indisciplinados.

“Sinto muito que você teve que passar por isso”, comentou uma pessoa. “Não está tudo bem. Sinceramente, não entendo o que está acontecendo com as pessoas, tantos direitos e falta de consideração”, comentou outro usuário. “Pessoas bêbadas em voos são as piores”, concordou um terceiro.