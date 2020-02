Passageiros bêbados ameaçam tapas e causam tumulto em avião; assista

arrow-options Reprodução Após acertar o avião com laser, homem foi preso pela polícia da Califórnia

Uma perigosa brincadeira envolvendo um laser e um avião quase acaba em tragédia nos Estados Unidos no início da semana. Durante um voo de reconhecimento em uma rodovia na Califórnia, o piloto de uma aeronave da patrulha de trânsito do estado foi atingido no rosto pela luz disparada por um homem que estava em terra e acabou ficando momentaneamente cego.

“Quando o laser atingiu o meu olho, ficou tudo escuro. Estávamos voando e foi como se o sol tivesse surgido na nossa frente, nos cegando completamente. Levei alguns minutos para conseguir me recuperar depois disso e ainda estou sentindo dores nos dois olhos”, revelou o piloto Jan Sears, em entrevista à ABC News.

Ele lembra que tudo aconteceu na noite da última segunda-feira (17), quando retornava de uma patrulha para o aeroporto da região. Quando passava pelo condado de Solano , foi atingido mais de uma vez pelo laser azul e acabou ficando sem enxergar. Segundo ele, o sistema de piloto automático teve que ser acionado para evitar um desastre.

Para o azar do homem que resolveu fazer a brincadeira, a câmera do avião conseguiu captar a sua localização. “Algumas vezes, temos dificuldades de encontrar a pessoa que está com o laser porque ela faz isso apenas uma vez. Porém, ele seguiu lançando o raio na nossa direção, o que facilitou a nossa busca”, relembrou o piloto.

Após aterrissar, Sears encaminhou a localização do suspeito para a delegacia de polícia de Solano. Ao chegar no local, os agentes prenderam o homem, identificado como Christopher Larsen, de 33 anos, e encontraram o laser dentro de sua casa.

Agora, Larsen permanecerá preso até o dia do julgamento e deverá responder por dois delitos: utilização imprópria de laser e por mirar o objeto na direção de uma aeronave.