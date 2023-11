Passageiro tem mal súbito e morre em ônibus no Noroeste do ES

Um passageiro que viajava em um ônibus com destino a Vitória morreu após ter um mal súbito na tarde desta quinta-feira (23) em Colatina, no Noroeste do Estado.

De acordo com a Viação Águia Branca, ao perceber a situação e seguindo o protocolo estabelecido, o motorista do veículo se dirigiu ao hospital mais próximo e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, o passageiro não resistiu e foi a óbito antes da chegada da ambulância. A identidade dele não foi divulgada.