Passageiro morre após carro ser atingido na traseira em rodovia do ES

Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Ducato, de 66 anos, contou que seguia pela rodovia, no sentido Cachoeiro de Itapemirim, quando bateu na traseira de um Gol que estava à frente.

O condutor contou que não viu o Gol porque as lanternas traseiras estavam apagadas e apenas sentiu o impacto da colisão e o acionamento do airbarg. Ele não ficou ferido e permaneceu no local. O teste do bafômetro deu negativo.

No Gol estavam três pessoas. Renaldo ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O motorista do Gol, de 29 anos, e um outro passageiro, de 28 anos, ficaram feridos.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Após receber atendimento médico, o condutor do Gol foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados, mas, até a última atualização desta reportagem, não houve retorno.