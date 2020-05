Passa de 100 mil o número de recuperados da covid-19 no Brasil

No Espírito Santo, com 7.157 casos confirmados da doença, o número de recuperados é de 2.919 mil

O número de pacientes considerados recuperados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já soma 100.459, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Em todo o mundo, esse número é de 1.795.922 pacientes.

No Espírito Santo, com 7.157 casos confirmados da doença, o número de recuperados é de 2.919, de acordo com os dados mais recentes do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os casos confirmados, em todo o mundo, são de mais de 4,8 milhões de pessoas. Do total, mais de 318 mil óbitos foram registrados.

No Brasil, já são 255.368 casos confirmados, o que coloca o país no 3º lugar do ranking de infectados em todo o planeta. O número de mortes entre brasileiros é de 16.853.

(*Folha Vitória)